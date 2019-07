Drie mannen aangehouden voor beroving

De beroving van de man in Milheeze vond rond 10.45 uur plaats en drie kwartier later sloegen de daders in Zeilberg toe. Door zeer alert reageren van omstanders was de politie echter snel gealarmeerd en zij zagen de drie mannen korte tijd later in Deurne. Daarbij ontstond een achtervolging te voet. Door aanwijzingen van een getuige konden de collega’s uiteindelijk één van de verdachten aanhouden in het maisveld waar hij in gevlucht was. Daarbij werd ook een politiehond ingezet. Enkele uren later werden nog twee verdachten aangehouden. Zij hadden zich verstopt in een achtertuin. Alle drie de verdachten komen uit Roemenië.