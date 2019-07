Voordeur woning vernield met vuurwerk

De bewoner van het appartement schrok ’s-morgens in alle vroegte van een harde knal bij zijn voordeur. Daar bleek het glas uit gesprongen de deur was ontzet. De gealarmeerde politie voerde een technisch onderzoek uit en daaruit is gebleken dat er vermoedelijk een zwaar stuk vuurwerk tegen de voordeur is geplaatst. De politie doet nog verder onderzoek naar de aanleiding van het incident. Er is nog niemand aangehouden.