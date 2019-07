‘Beperkt vuurwerkverbod kabinet onvoldoende voor veilig verloop jaarwisseling’

Er komt een landelijk verbod op groot consumentenvuurwerk. Dat melden diverse media op basis van Haagse bronnen; het kabinet zou voornemens zijn vrijdag in de ministerraad tot zo'n verbod te besluiten. Het gaat om vuurwerk in de zogeheten F3-categorie, zoals Chinese rollen en ratelbanden. Dit vuurwerk zou vanaf de jaarwisseling 2020-2021niet meer mogen worden gebruikt. Inzet van de korpschef is altijd geweest dat er een verbod komt op het gevaarlijke knalvuurwerk en vuurpijlen, er effectievere straffen komen en lokale initiatieven, zoals aftelmomenten en vuurwerkshows, worden gestimuleerd.

Dit verbod gaat slechts deels in op de oproep die de politie in mei van dit jaar deed. Samen met 27 andere organisaties deed zij een appèl op de politiek en bestuurders om in actie te komen en meer maatregelen te nemen voor een veilige jaarwisseling. Korpschef Erik Akerboom zei toen: ‘Ik wil de jaarwisseling veiliger maken en de traditie in stand houden, veilig en feestelijk, voor iedereen. Veel van de ellende kan worden voorkomen, onder meer door alleen nog siervuurwerk toe te staan, naast georganiseerde vuurwerkshows en aftelmomenten.’