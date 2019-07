Resultaten integrale hennepactie Uden

Er zijn op maandag 1 en donderdag 4 juli in totaal +/- 450 woningen bezocht door de gemeente, Enexis, Brabant Water en de brandweer, met ondersteuning van de politie. Op dinsdag 2 en woensdag 3 juli zijn +/- 125 voertuigen gecontroleerd. Er zijn 37 verbalen opgemaakt voor diverse overtredingen, van rijden zonder rijbewijs, tot niet handsfree bellen achter het stuur. Ook is er € 459,- geïnd voor openstaande vorderingen. Verder heeft de Belastingdienst € 23.250 geïnd en 7 voertuigen in beslag genomen. Het totaal fiscaal belang voor de Belastingdienst was € 40.750. De hennepcontainer van Enexis Netbeheer op de Markt is maandag druk door het publiek bezocht.

De brandweer heeft gezien dat er in veel woningen geen of weinig brandmelders hingen, dit is besproken met de bewoners en Area. Enexis heeft verschillende meters vervangen door slimme meters en zegels vervangen, omdat deze weg waren of niet klopten. Er is geen diefstal van stroom ontdekt.

We hebben een groot aantal woningen bezocht in deze actieweek en zo veel mogelijk mensen bereikt met onze boodschap Dat deden we samen met Enexis, Brabant Water, Gemeente Uden, Brandweer, woningcorporatie AREA en OM. Bewoners is gevraagd of ze vrijwillig mee wilden werken aan een meterkastcontrole. Die controle deden we met het oog op de veiligheid van de bewoners.