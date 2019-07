Aandacht onderzoek dodelijk steekincident Jaagpad Groningen in Opsporing Verzocht

We laten in de uitzending een foto zien van een mes. Uit onderzoek blijkt dat een soortgelijk mes mogelijk is gebruikt bij het steekincident. Ondanks allerlei onderzoeken in de omgeving en het water hebben wij het mes nog niet aangetroffen. Het is ons bekend dat een dergelijk mes verkrijgbaar is bij de Action. Wij willen graag weten of er mensen zijn die eenzelfde mes ergens in de omgeving van het Jaagpad of elders in Groningen hebben gevonden. De foto van het mes staat vanavond om 20.30 uur, tegelijkertijd met Opsporing Verzocht, op onze site.