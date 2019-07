Zedendelict Schipborg in Opsporing Verzocht – verdachte aangehouden

Het onderzoek is dus in volle gang. Wij komen graag in contact met mensen die het slachtoffer zijn tegengekomen. Heeft u meer informatie voor ons, bent u getuige geweest of heeft u het slachtoffer daar in de omgeving zien lopen? Bel dan met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. U kunt ook bellen met ons algemene nummer via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

De uitzending van vanavond wordt morgen, woensdag 10 juli, omstreeks 11.40 uur op NPO 2 herhaald.