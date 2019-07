Verdachte aangehouden voor afsteken vuurwerkbommen

De eerste ontploffing was in de vroege uren van 1 januari 2019 op de Burgemeester Posweg in Brakel. De knal was zo hevig dat ruiten van huizen in de directe omgeving sneuvelden en enkele buurtbewoners met gezondheidsklachten bij de dokter terechtkwamen. Even later werden bewoners van de Nicolaas Hooijkaasstraat in Zuilichem opgeschrikt door een enorme knal. Hierbij raakte een woning zwaar beschadigd.