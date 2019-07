Ik ga op vakantie en neem mee...

Maakt u gebruik van openbare wifi? Gebruik VPN voor een beveiligde verbinding.

Stel een wachtwoord/pincode in op uw apparaat. Gebruik waar mogelijk tweestapsverificatie om in te loggen bij applicaties. Deel wachtwoorden nooit met anderen.

Zorg dat de software up-to-date is.

Bewaart u reispapieren mobiel? Zorg ook voor een papieren uitdraai van de belangrijkste documenten.

Telefoon, tablet of laptop gestolen? Doe aangifte bij de lokale politie en licht de verzekering in. Blokkeer of wijzig direct het wachtwoord van álle accounts: social media, apps, websites, internetbankieren, e-mail. Sommige telefoons kun je op afstand ook helemaal wissen, stel dit van te voren in. En laat je provider je simkaart blokkeren.

Installeer waar mogelijk een ad-blocker, pop-up blocker en antivirus programma. Pas op met downloaden van bestanden van internet of het openen van bijlagen van mailtjes.

Slachtoffer cybercrime

Een gestolen apparaat op vakantie is al vervelend genoeg. Maar wat nu als u slachtoffer wordt van cybercriminaliteit? Hierbij gaat het om misdaad gepleegd met ICT, gericht op ICT. Het strafbare feit wordt dus gepleegd met een computer, smartphone, smartwatch of tablet, kortom alles waar een processor in zit. Cybercrime voorbeelden zijn hacking, DDoS-aanvallen, ransomware, virussen, malware, enzovoort. Van cybercrime kunt u aangifte doen via het telefoonnummer 0900-8844 of op een politiebureau. Laat geen digitale sporen verloren gaan: zet het apparaat niet uit en bewaar zoveel mogelijk informatie of breng deze mee. Lees hier meer over cybercrime.

Geef cybercriminelen geen kans

Iedereen kan slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Uw digitale veiligheid is helaas niet te garanderen. Maar u kunt wel maatregelen nemen om de kans om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit zo klein mogelijk te maken. Ontdek meer tips.