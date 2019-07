Oproep getuigen: 23-jarige man geschopt en bedreigd

Wij roepen getuigen op zich bij ons te komen melden als zij iets hebben gezien of gehoord. Het is voor ons nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld op maandagavond tussen 19:00 en 20:00 uur. Mocht u dus iets opvallends hebben gezien, dan kunt u contact opnemen met 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000. Mocht u beelden hebben, dan kunt u die via deze link uploaden.