Explosies reisbureau en ijssalon Den Haag bij Team West

Overleden 91-jarige vrouw Erasmusweg | Den Haag

Uit rechercheonderzoek is gebleken dat de 91-jarige mevrouw die op 8 mei werd aangetroffen in haar woning aan de Erasmusweg door een misdrijf om het leven is gekomen. Het onderzoeksteam zoekt getuigen die iets opvallends of afwijkends hebben gezien rond het portiek van het slachtoffer in de nacht van dinsdag 7 op 8 mei. In Opsporing Verzocht wordt vanavond een reconstructie getoond.

Verdachte van moordpoging | Utrecht

De politie in Utrecht zoekt een man die verdacht wordt van een moordpoging in de Utrechtse Rietstraat in december vorig jaar. Op 3 december werd het slachtoffer klemgereden door een Volkwagen Transporter en beschoten. Er zijn al twee mannen aangehouden, waaronder iemand uit Den Haag. De recherche sluit daarom niet uit dat de derde verdachte een link heeft met Den Haag. De verdachte is op bewakingsbeelden te zien.

Brandstichting shishalounge | Gouda

Al eerder werd er bij Team West aandacht besteed aan de brandstichting op 1 juni bij de shishalounge aan de Vredebest en werden beelden getoond van de verdachte. De hele shishalounge brandde uit en de bewoners van de daarboven gelegen woningen moesten door de brandweer in veiligheid worden gebracht. Uit het rechercheonderzoek zijn nieuwe beelden van de brandstichter naar voren gekomen die vanavond in de uitzending te zien zijn.

Gestolen auto op de vlucht | Den Haag

Op vrijdagavond 28 juni hielden politieagenten na een korte achtervolging in de Zusterstraat een man aan die in een gestolen auto met hoge snelheid op de vlucht sloeg. Op camerabeelden is te zien dat hij hierbij bijna een fietser aanreed die nog maar net opzij kon duiken en daarbij ten val kwam. De recherche is op zoek naar deze fietser om te horen of hij daadwerkelijk is aangereden of misschien gewond is geraakt.

