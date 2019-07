GHB lab ontmanteld; twee verdachten aangehouden

Nadat er informatie was binnengekomen via onder andere Meld Misdaad Anoniem, stelden agenten van Goeree-Overflakkee in de afgelopen maanden een onderzoek in naar een woning in Sommelsdijk. Veel meldingen van overlast en signalen dat er in de directe omgeving van de woning gehandeld werd in verdovende middelen. Ook zou in de woning het zeer verslavende middel GHB geproduceerd worden. Informatie dat er zowel aan volwassenen als aan minderjarigen gedeald zij worden, was mede de aanleiding dat vanmorgen vroeg een instap plaats vond in de woning.