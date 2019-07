Schieten Slamatstraat in Opsporing Verzocht

Afgelopen weekend overleed in een Rotterdams ziekenhuis de 25-jarige Gino Oliveira. Hij raakte vorige week woensdag ernstig gewond toen hij werd beschoten terwijl hij op de achterbank zat van een Fiat Punto aan de Westkousdijk in Rotterdam-Delfshaven. De bestuurder reed nog snel weg naar de Slamatstraat daar vlakbij. Gino is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later alsnog aan zijn verwondingen bezweek.



De politie is een groot onderzoek gestart en heeft de route van de auto van de dader grotendeels in kaart kunnen brengen. Deze en andere informatie worden vanavond gedeeld in Opsporing Verzocht in de hoop dat getuigen zich de auto en/of dader kunnen herinneren of andere informatie hebben.



Opsporing Verzocht is vanavond om 20.30 uur te zien op NPO1.