Actiedag in groot witwasonderzoek

Om in het onderzoek meer bewijs te vergaren werd dinsdag 9 juli 2019 een actiedag gehouden. Om negen uur precies werd, onder leiding van de Officier van Justitie en voor wat betreft de woningen onder leiding van een Rechter-Commissaris, in acht percelen in Nederland binnen gevallen. Daarnaast werd er tegelijkertijd in 20 panden in verschillende andere landen een inval gedaan met hetzelfde doel. Er was een samenwerkingsverband met Europol en Eurojust voor deze actie die de invallen in België, Bosnië, Spanje en Slovenië coördineerde. Gezocht werd naar bewijs voor het witwassen zoals documenten, (eigendoms-)aktes, bonnen en gegevensdragers.