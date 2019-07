Politie ontdekt twee hennepkwekerijen in gemeente Hulst

Aan de Meerdijk in Kuitaart werd een hennepplantage in een stacaravan ontdekt. Er werden driehonderd planten in beslag genomen. Ook werden nog twee auto’s in beslag genomen. Er werd (nog) niemand aangehouden. De elektriciteit werd buiten de meter om afgetapt. De energieleverancier doet aangifte van diefstal stroom.