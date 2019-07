Afsluiting vanwege onderzoek naar fatale aanrijding Nieuwjaarsnacht

Het ernstige ongeval heeft destijds heel wat geschokte reacties teweeg gebracht in Vlissingen en in de media werd er veel aandacht aan besteed. Ook zijn er meerdere malen getuigenoproepen gedaan door de politie. Om mensen die zich nog niet bij de politie hebben gemeld, maar tóch graag hun informatie alsnog willen delen opnieuw een kans te geven doen we nogmaals een oproep: Hebt u iets gezien dat kan bijdragen aan de oplossing van deze zaak, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via Whatsapp (06-12207006). Vermeld bij uw contact zaaknummer 2019-000222.