Politie betrapt inbreker en houdt hem aan

Twee agenten surveilleerden die nacht rond 03.00 uur over de Van Hogendorpstraat. Daar zagen zij een man richting een auto fietsen. De agenten vertrouwden de situatie niet en bleven in de buurt. Zij zagen dat de man richting het portier van de auto liep en daar vervolgens een tijdje stil bleef staan. De agenten gingen op de man af en riepen dat hij moest blijven staan. De man rende met de fiets in zijn hand weg in de richting van de Hasseltstraat. Ver kwam hij niet, want de twee agenten pakten hem vrijwel direct vast.