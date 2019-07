Explosief is weg, onderzoek naar plofkraak voortgezet

Landgraaf - Het explosief dat bij een plofkraak was achtergebleven in de pinautomaat is door de EOD veiliggesteld. Het wordt overgebracht naar een veilige locatie waar het tot ontploffing wordt gebracht. De bewoners en medewerkers van de winkels en het Burgerhoes kunnen nog niet terug naar hun woning en werkplek. Op dit moment worden ongeveer 75 mensen opgevangen bij gemeenschapshuis de Brandpoort. Bij de plofkraak is niets buitgemaakt.