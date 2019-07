Gewapende overval drogisterij

Rond 18.00 uur dwong de overvaller een cassière onder dreiging van een wapen geld af te staan. Bij de overval raakte niemand gewond.



Signalement

De politie is onderzoek opgestart en heeft in het kader daarvan ook het signalement van de verdachte via Burgernet verspreid. Dit luidt als volgt: Man, ongeveer 35 jaar, kort blond opgeschoren haar. Hij droeg een jas van vermoedelijk het merk Adidas en een grijze korte broek. Opvallend was dat er een tatoeage in zijn nek en op zijn kuiten zichtbaar was.



Getuigenoproep

Klinkt het signalement u bekend in de oren? Heeft u een aan het signalement gelijkend persoon voor of na de overval op of in de buurt van de Roggelseweg in Haelen gezien? Of was u misschien wel getuige van de overval? Bel dan 0900-8844 of meld informatie anoniem via 0800-7000.