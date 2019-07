Politie kijkt nog altijd uit naar verdachte brandstichting

De brandweer ontving rond 15.15 uur melding van een brand in een appartement aan de Brahmsstraat in Venlo. Met het oog op de ontstane gevaarzetting werd door de politie meteen het appartementencomplex ontruimd. Rond 16.00 uur kon het sein brand meester worden gegeven. Er vielen geen gewonden bij de brand.



Signalement

De man die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht is 66 jaar en heeft grijs haar. Hij droeg een olijfkleurige trui en een bruine broek. Hij sloeg op de vlucht in een gele Fiat Panda met het kenteken 21-SB-GR.



Getuigenoproep

Met het oog op de ontstane gevaarzetting voor zichzelf en zijn omgeving kijkt de politie nog altijd onverminderd uit naar de verdachte. Heeft u iemand die aan dit signalement voldoet nog na 15.15 uur gezien? Of heeft u wellicht de Fiat Panda met het kenteken 21-SB-GR na dit tijdstip zien rondrijden in of in de omgeving van Venlo? Benader de verdachte niet zelf en bel direct 0900-8844 of doe een anonieme melding via 0800-7000.