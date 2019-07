Update plofkraak Landgraaf

Landgraaf - Na een plofkraak in een pinautomaat aan het Raadhuisplein in Landgraaf is de politie gestart met een onderzoek. Hieruit bleek dat in de automaat een explosief was achtergebleven. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben het explosief verwijderd en op een veilige plek laten exploderen.