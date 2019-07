Welke apotheek in Amsterdam of omgeving mist Vichy-producten

Betrokken verdachten passen in het beeld van ‘mobiel banditisme’. Rondtrekkende dadergroepen, zonder vaste woon-of verblijfplaats, die zich in wisselende samenstelling schuldig maken aan vermogensdelicten. De aanpak van mobiel banditisme is een speerpunt van de Landelijke Eenheid. Samen met het Openbaar Ministerie, Detailhandel Nederland en de andere politie-eenheden hebben we het doel om mobiel banditisme aan te pakken zodat de daders weten dat in Nederland niet gratis gewinkeld kan worden.