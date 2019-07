Helmoed Wierda teamchef RST

De korpsleiding feliciteert Helmoed Wierda én het RST met deze benoeming. Plaatsvervangend korpschef Henk van Essen: ”Het RST krijgt een ervaren politieman die in staat is om de grensoverschrijdende criminaliteit en lokaal ernstige criminaliteit gezamenlijk aan te pakken. Mede door zijn verbindende stijl van leiding geven heb ik er alle vertrouwen in dat Helmhoed deze klus tot een succes maakt.”



Wierda startte in 1981 als inspecteur van politie aan het Amsterdamse bureau Warmoesstraat. In de jaren die daarop volgde vervulde Wierda tal van functies binnen de Amsterdamse politie. In 1989 stapte over naar het bedrijfsleven. Hij adviseerde tal van organisaties in verandertrajecten en projectmagenement en eindigde deze activiteiten in de rol van adviseur van financiële dienstverlening in Rotterdam. Wierda stond daarbij aan het hoofd van stichting ABC die mensen die in ernstige financiële situatie verkeerden, bijstand leverde om de weg omhoog terug te vinden. In 1989 keerde Wierda terug bij de politie. Hij bekleedde tal van leidinggevende functies bij het Korps Hollands Midden, Politie Kennermerland, om vanaf 2013 toe te treden aan het managementteam van de politie-eenheid Rotterdam. Sinds 2016 vervulde Wierda de functie van plaatsvervangend politiechef.