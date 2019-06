Onderzoek naar schietincident Agatha Dekenstraat

Even voor 22.00 uur komen er bij de meldkamer meerdere telefoontjes binnen dat er zou zijn geschoten aan de Agatha Dekenstraat. Politiemensen gaan direct naar de locatie en treffen daar meerdere hulzen aan. Er worden geen slachtoffers aangetroffen. Na onderzoek worden er in een naastgelegen café vijf mannen aangehouden. Hun mogelijke betrokkenheid wordt verder onderzocht en zij zullen worden verhoord. Rechercheurs komen graag in contact met mensen die getuige zijn geweest en die nog niet met de politie hebben gesproken. Indien mensen de beschikking hebben over camerabeelden van het incident, dan bekijkt de recherche deze graag.

Heeft u informatie? Neem dan contact op via 0900-8844. Indien u liever anoniem informatie doorgeeft dan kan dat via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om uw informatie - en beelden – door te sturen via het onderstaande tipformulier.