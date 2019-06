Drugs gebruikende Tilburger op motorfiets brengt zichzelf in de problemen

Agenten zagen vannacht een man op een motorfiets het rode verkeerslicht negeren. Ze gaven een stopteken waaraan door de bestuurder werd voldaan. Tijdens de controle bleek dat hij niet in het bezit is van een rijbewijs. Bovendien bleek dat hij niet meer met de motorfiets de weg op mag. Hij was onvast ter been en had rode ogen. Hij gaf toe dat hij drugs gebruikt had. De speekseltest toonde dat ook aan en reageerde positief op amfetamine en THC. Een GGD-arts heeft aan het bureau bloed afgenomen waarvan het exacte drugsgehalte vastgesteld zal worden. Hij had ruim 17 gram amfetamine en 11 gram hennep bij zich. Verder werd bij hem nog een vlindermes aangetroffen, het bij zich hebben daarvan is strafbaar ingevolge de Wet Wapens en Munitie. De motorfiets is in beslag genomen.