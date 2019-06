Man slaat vrouw en jongen met hamer op hoofd

Enkele mensen zijn getuige van het incident en grijpen in door de verdachte vast te pakken en de politie te bellen. De man weet echter los te komen, rent naar zijn auto en rijdt snel weg. Intussen is de identiteit van de in Kruiningen woonachtige agressor achterhaald en kon hij later in zijn woning worden aangehouden De vrouw en haar kinderen zijn in een huisartsenpost nagekeken. De reden van dit gewelddadig incident is vooralsnog onduidelijk. De vrouw verklaart de man niet te kennen. De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zal hij vandaag gehoord worden. De vrouw heeft aangifte gedaan van poging doodslag.