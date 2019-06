Twee arrestaties na drugsvondst

Agenten kregen tijdens hun surveillance door dat de ANPR apparatuur een hit opleverde op een auto die voorbijreed. De dienders hebben de bedoelde auto aan de kant gezet. De bestuurder had geen rijbewijs of andere identiteitspapieren bij zich. De bijrijder wilde zich aan de controle onttrekken en nam een rugzak mee die in de auto lag. De vluchtpoging was niet zonder reden er werd namelijk een pakket met vermoedelijk meer dan een kilo amfetamine in aangetroffen. Hierop zijn beide mannen inzake de opiumwetgeving aangehouden. Drugs moeten echter nog gewogen en nader getest worden. Op het adres van een van de verdachten zijn tijdens een doorzoeking nog diverse relevante zaken in beslag genomen.