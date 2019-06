Waalwijker aangehouden voor mishandeling

Een 28-jarige medewerker van het fastfoodrestaurant deed aangifte. Hij verklaarde dat een man de zaak was binnengekomen die van een collega van hem kortingsbonnen eiste. Het beleid is dat deze alleen gegeven worden aan klanten die een bestelling doen, dat was hier niet het geval. Hij probeerde dat hem tevergeefs uit te leggen. De man ging dreigend vlak voor de aangever staan en gaf vervolgens meerdere vuistslagen in het gezicht. Er ontstond een worsteling waarbij zij tussen de tafels op de grond belandden. Ook werden enkele haren door de agressieve man uit het hoofd van de aangever getrokken. Agenten hebben de verdachte voor de zaak op het terras aangehouden. Het slachtoffer had enkele krassen in het gezicht en was duizelig.