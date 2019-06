Zes gewonden na twee ongevallen op de A58

Tijdens het eerste ongeval omstreeks 20.17 uur is een voertuig door onbekende oorzaak in een slip geraakt. Daarbij is eerst de midden geleider geraakt. Daarna komt de auto in de berm aan de rechter kant van de weg terecht om uiteindelijk tegen een boom tot stilstand te komen. Drie personen zijn naar het ziekenhuis gebracht: een 68-jarige man uit Amsterdam en twee 9-jarige jongens uit Beverwijk. De bestuurster, een 42-jarige vrouw uit Beverwijk, blijft ongedeerd.