Voetganger overleden na aanrijding met politieauto

Tot het moment waarop de familie van het slachtoffer in kennis is gesteld wordt geen informatie over de personalia verschaft. De VerkeersOngevallenAnalyse (VOA) van de politie onderzoekt de oorzaak en de toedracht van het ongeval. De politieagenten die bij de aanrijding betrokken raakten zijn naar de spoedeisende hulp overgebracht voor medische behandeling. De weg is volledig afgesloten en er is een ruime afzetting gemaakt in verband met het sporenonderzoek.