Getuige gezocht van aanrijding Tolakkerweg

Voorafgaand aan dit incident reed een motor/scooter vermoedelijk plotseling vanaf het fietspad de Tolakkerweg op. Hierdoor moest één van de personenauto’s uitwijken en kwam daardoor in botsing met een tweede auto die zojuist aan het inhalen was. Door de impact van de aanrijding belandden beide voertuigen op hun kop in een sloot. Twee dappere omstanders hebben de inzittenden direct uit hun benarde positie bevrijd en aan de kant geholpen.

Bent u of kent u de scooter/motorrijder die voorafgaand aan de aanrijding de rijbaan van de Tolakkerweg opreed, dan horen wij u graag. Of heeft u deze aanrijding zien gebeuren en heeft u de politie nog niet gesproken? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 of online via het onderstaande tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via M-Online.