Politie onderzoekt brandstichting shishalounge

De politie doet verder onderzoek naar deze brandstichting. Getuigen of mensen die mogelijk meer weten worden opgeroepen zich te melden. Mogelijk hebben mensen rond het tijdstip van de brand opvallende zaken gezien in de omgeving van de shishalounge of hebben iemand zien lopen met een jerrycan. Alle informatie is welkom. U kunt contact opnemen met 0800-6070 of via M 0800-7000.