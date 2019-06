Fietser gewond na ongeval

Het slachtoffer fietste op het fietspad richting Overveen. Een tegemoet komende wielrenner haalde diverse fietsers in, het slachtoffer moest uitwijken en is in de berm terecht gekomen. Het slachtoffers kwam zeer zwaar ten val. Omstanders hebben direct eerste hulpverleend en zijn gestart met reanimeren. Het slachtoffer is met de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De wielrenner is na het ongeluk verder gefietst. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Mocht u getuigen zijn geweest van dit ongeval dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Dit kan via het telefoonnummer 0900-8844.

2019108939