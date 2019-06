Kentekenplaten van bromfietsen gestolen

Er kwam melding binnen dat er zojuist kentekenplaten waren gestolen van bromfietsen die voor een woning stonden. Agenten kregen al snel drie verdachten op bromfietsen in het zicht. De verdachten hebben zich opgesplitst, agenten hebben één van de bromfietsen gevolgd en een stopteken gegeven. Hieraan werd niet voldaan. Daarna is de verdachte uit het zicht geraakt. De politie heeft een zoekslag gemaakt in de omgeving van de Oude Kruisweg in Hoofddorp. De verdachte werd even later aangetroffen, hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De scooter werd in de omgeving van de Oude Spaarneweg in Cruquius gevonden, deze bleek te zijn voorzien van het eerder gestolen kentekenplaat. De twee overige verdachte zijn niet meer aangetroffen.

2019109298