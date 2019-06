Twee verdachten aangehouden voor diefstal

Getuigen zagen dat een man en een vrouw met een hond op een van de bouwkavels goederen in een auto laden. Ze zijn met een auto weggereden. Agenten hebben in de omgeving uitgekeken naar de auto en troffen deze aan op de Westerstraat in Sijbekarspel. In de auto bevonden zich de man en de hond. Even later is de vrouw aangetroffen op het fietspad van de N241. De verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar het bureau. In de auto werden ook de goederen aangetroffen.

2019108805