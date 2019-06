Aanhouding harddrugs

Een agent controleerde op de Achterstraat een bestuurster en haar bijrijder. Ze werkten mee aan de verkeerscontrole. De agent vond tientallen pillen en een witte poeder in een buisje. Het gaat mogelijk om harddrugs. Hij nam de goederen in beslag en arresteerde de bestuurster. Op het moment dat de verdachte gearresteerd was, miste de agent een doosje met drugs die hij even later terugvond onder een los kledingstuk van de bijrijder. Ook lag er een zakje met pillen naast de auto. De bijrijder werd aangehouden voor het wegsmokkelen van inbeslaggenomen goederen. Ze zitten vast voor verhoor.