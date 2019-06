Getuigen gezocht vernielingen

Dankzij een oplettende burger kon de politie zaterdagavond 8 juni 2019 zes jongeren, allemaal rond de 27 jaar, aanhouden op verdenking van vernielingen van borden met kunstwerken op de Nieuweweg. De borden moesten nog onthuld worden en waren nog afgeschermd voor publiek. De politie wist die avond zes verdachten te arresteren, maar het is niet duidelijk wie wat gedaan heeft. Daarom zoekt de politie getuigen. Naast de oplettende burger die aanwijzingen aan de politie kon geven, liepen er meer mensen rond. Mogelijk hebben zij iets gezien. De verdachten zitten nog vast.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met getuigen. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of u kunt een tipformulier invullen. Graag met vermelding van het dossiernummer 2019-133414.