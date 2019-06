Man aangehouden na steekincident

Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde dat een jongeman van rond de 20 jaar opdringerig door het publiek liep en daarbij diverse mensen opzij duwde. Hij draaide zich weer om naar het podium en voelde toen dat hij zelf ook opzij werd getrokken. Hij zag dat dit door diezelfde man werd gedaan. Hij riep tegen hem dat hij rustig aan moest doen omdat hij niet de enige was op het feest. Hij zag dat die knul vervolgens ineens een mes vast had en daarmee drie stekende bewegingen maakte, waarbij hij werd geraakt in zijn rechterzij. Hij werd direct door beveiligers begeleid naar de EHBO post, alwaar de verwonding is behandeld. Hij moet nog wel langs de huisarts voor een Tetanusprik. Zijn relaas wordt door getuigen bevestigd.