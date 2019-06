Mishandeling handhaver

De politie ontving zondagmiddag 9 juni rond 16u30 een melding dat een verkeershandhaver op de Varkensmarkt geslagen was door een automobilist op het moment dat hij aangesproken werd door de handhaver. De verdachte reed weg richting de Nieuwe Haven waar het behoorlijk druk was. Agenten troffen de auto op de Nieuwe Haven aan. De bestuurder verzette zich tegen de aanhouding en de agenten gebruikten de pepperspray en de wapenstok. De verdachte gaf gas en het publiek moest daarvoor opzij springen. Enkele meters verder stopte de bestuurder, vermoedelijk doordat hij teveel last had van de pepperspray. Toen er assistentie kwam ging de verdachte zonder verzet mee naar het bureau. Hij zit vast voor nader onderzoek.