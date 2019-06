Man gewond bij steekincident Pompenburg Rotterdam

Op maandagavond kreeg de politie een melding dat er een vechtpartij zou zijn voor een horecagelegenheid op de Pompenburg. Agenten, die binnen vijf minuten ter plaatse waren, troffen een man aan op het Hofplein, die in zijn buik gestoken was. Vanaf de horecagelegenheid was de man richting het Hofplein gelopen. Met een ambulance is hij naar het ziekenhuis vervoerd om daar te worden behandeld.

Getuigen

De politie doet onderzoek naar wat zich voorafgaand aan het steekincident heeft afgespeeld. Hiertoe worden beelden uitgekeken en getuigen gehoord. Heeft u meer informatie over de zaak en heeft u nog niet gesproken met de politie? Dan komen wij graag met u in contact via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.