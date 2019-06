Update Schietpartij Waldeck Pyrmontlaan

Een van de aangehouden verdachten is vervoerd naar het ziekenhuis omdat hij een schotwond in zijn been had. Het gaat om een 33-jarige man met nog onbekende woonplaats. Deze man droeg een hesje (colors) van No Surrender, de motorclub die afgelopen week door de rechter verboden is.

Naast de 33-jarige gewonde man zijn nog vijf personen aangehouden: een 24 jarige man uit Culemborg, een 23-jarige man uit Alphen aan den Rijn, een 40-jarige man uit Sommelsdijk, een 36 jarige man met nog onbekende woonplaats en een vrouw van 27 jaar uit Hellevoetsluis.

In een voertuig van de verdachten troffen agenten twee vuurwapens aan. De verdachten worden verhoord. Ook ander onderzoek gaat verder.

Lees het eerdere nieuwsbericht >