Vier aanhoudingen in onderzoek straatroven Haren e.o.

Op zaterdagochtend 30 maart werden twee fietsers beroofd en mishandeld op de Rijksstraatweg in Haren, ter hoogte van de kerk. Een paar weken later, op zondagavond 21 april, werd een jongen op de Nieuwe Akkers in Paterswolde ernstig mishandeld en beroofd. Twee dagen later, op dinsdag 23 april, en zaterdag 27 april werden twee mannen slachtoffer van een straatroof op de Westerveen in Haren. Alle slachtoffers raakten gewond.