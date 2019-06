Politie houdt drie verdachten aan in zaak incident Dolphia

De politie vermoedt dat de aangehouden personen betrokken zijn bij de mishandeling van een man en een vrouw bij een woning aan de Cronjéstraat. De politie heeft de zaak nog volop in onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



Uit het onderzoek is tot nu toe gebleken dat er aan het incident bij de woning het volgende vooraf ging. Op een veld bij het Transvaalplein was tussen kinderen onenigheid ontstaan over een bal bij het voetballen. Bij de woning ontstond daarna een oploop en aansluitend een geweldsincident.



(2019199430/hk)