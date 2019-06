Insluiping, maar niets gestolen

Op zondagmorgen omstreeks 11.00 uur had het slachtoffer de voordeur van haar huis op een kier gezet, zodat de kat binnen kon komen. Toen zij in de gang kwam, zag zij plotseling een vrouw en een klein meisje de trap vanaf de bovenverdieping afkomen. De vrouw vertelde dat zij op zoek waren naar hun eigen kat. Onderzoek wees later uit dat er niets was gestolen. Vermoedelijk heeft de bewoonster de vrouwen op tijd in de gaten gekregen.

De vrouw was ongeveer 25 tot 30 jaar oud, was 1,60 lang en had een mollig postuur. Zij had een blanke huid en droeg donker haar in een knotje. Zij had een lange rok aan, met een lichtgrijs vest met zakjes. De vrouw sprake Nederlands met een accent.

Het meisje was ongeveer 10 jaar oud, met een lengte van 1,20 meter en een mager postuur. Zij had lang blond haar.

2019108869