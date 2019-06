Slachtoffer geweldsincident Geervliet overleden

Op die zondag 21 april (Eerste Paasdag) komt rond 21.30 uur de melding binnen dat bewoners aan de Geervliet buiten geschreeuw horen. Agenten treffen op straat een zwaar mishandelde vrouw aan. Het gaat om de 68-jarige Rinia Chitanie. Ze wordt met ernstig letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Agenten kunnen al snel in de directe omgeving een verdachte aanhouden. Deze 20-jarige man uit Amsterdam zit nog altijd vast. Ondanks intensieve behandeling is de vrouw op 10 juni overleden.



De recherche deed eerder al een oproep aan getuigen en op dinsdagavond 11 juni wordt in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. Het onderzoeksteam zoekt een aantal specifieke getuigen en heeft meerdere vragen aan het publiek. Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond uitgezonden vanaf 20.30 uur op NPO 1.



Heeft u iets gezien of gehoord wat het onderzoeksteam verder kan helpen, maar is dit nog niet bij de politie gemeld? Beschikt u over andere informatie over deze zaak of over foto- of filmmateriaal? Neem dan contact op via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Wilt u anoniem blijven, bel dan met 0800-7000. Via het tipformulier is het mogelijk om beeldmateriaal direct met de politie te delen.