Aanranding Prinsegracht Den Haag in Team West

Verder aandacht voor de volgende zaken:

Brandstichting shishalounge | Gouda

Op zaterdagochtend 1 juni sticht een onbekende man brand bij de shishalounge aan de Vredebest in Gouda. De bovenliggende woningen moeten worden ontruimd en het pand brandt geheel uit. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar de brandstichter veroorzaakte een groot risico. Op de camerabeelden is de verdachte te zien. Hij rende weg in de richting van de Kattensingel.

Babbeltrucs | Zoetermeer

Op camerabeelden bij pinautomaten in Zoetermeer en Den Haag is een man te zien die in totaal ruim 2500 euro van de rekening van een 79-jarige man pint. Op woensdag 27 maart raakte het slachtoffer zijn portemonnee kwijt bij een babbeltruc in de Dorpsstraat in Zoetermeer.

Bij een andere babbeltruc werd een 89-jarige vrouw in Zoetermeer het slachtoffer. Een man sprak haar aan op de Victoriagang en vroeg haar de weg. Hij toonde haar een kaart en leidde haar op die manier af. Toen zij later ontdekte dat haar portemonnee was gestolen, was er inmiddels drie keer contactloos mee betaald in Rotterdam. De man die hierbij in beeld is, is dezelfde verdachte van de babbeltruc.

