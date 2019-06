Kijktip: Quote 500-bende in Misdaadcollege

Den Haag - Het oprollen van de Quote 500-bende staat dinsdagavond 11 juni vanaf 21.25 uur op NPO1 centraal in het programma Misdaadcollege. Dit programma, opgenomen in de oude koepelgevangenis in Arnhem, besteedt aandacht aan in totaal vier misdaadzaken die landelijk veel aandacht kregen.