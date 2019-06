Vermoedelijke schutter Allard Piersonstraat met naam en foto in Opsporing Verzocht

Op de hoek van de straat staan verschillende groepjes. Opeens vliegen de kogels door de woonwijk. Een straat met winkels. Woningen. Volk op straat. Kinderen. Een man raakt zwaar gewond. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dit schietincident op de Allard Piersonstraat is niet het enige schieten de afgelopen tijd. Rotterdam-Zuid, -West, -Oost. Rechercheurs hebben er hun handen vol aan. Andere zaken worden opzij geschoven. De onderzoeken naar de schietpartijen hebben de hoogste prioriteit. Dit geweld moet stoppen. Dat kan de politie echter niet alleen. Daar is onder andere de hulp van het publiek bij nodig. Die hulp vraagt de politie vanavond via Opsporing Verzocht.

Brede aanpak

De aanpak van wapens en wapengeweld wordt van alle mogelijke kanten aangepakt; uitgebreide opsporingsonderzoeken bij incidenten, onderzoek naar wapenhandel, doorpakken op meldingen van wapenbezit, preventief fouilleren, aanhoudingen, maar ook inzet op het voorkomen van schietincidenten. Door meer en slimmer informatie vast te leggen en te delen, wordt het zicht op sluimerende conflicten, sleutelfiguren en hun netwerken vergroot. Deze worden extra in de gaten gehouden. Op allerlei manieren.



Verdachte in beeld

Die informatiepositie maakt ook dat de politie bij incidenten sneller een beeld kan vormen bij de verdachten en achtergronden van schietpartijen. Het is een combinatie van puzzelstukjes die in het geval van de Allard Piersonstraat leiden tot de verdenking richting de 25-jarige man. Zijn verblijfplaats is echter onbekend. Vraag aan het publiek vanavond; wie (her)kent deze man en weet waar hij momenteel verblijft?

Ook beschoten woning Drionpad

Ook van het beschieten van een woning aan het Drionpad in de Rotterdamse wijk Schiebroek worden vanavond beelden getoond. De woning werd tot tweemaal beschoten, dinsdag 12 februari en zondag 17 februari. De eerste maal lag de bewoner te slapen, de tweede keer was hij niet thuis. Onduidelijk is wat de reden is geweest waarom de woning is beschoten. Het is ook niet zeker of het in beide gevallen gaat om dezelfde schutter. Door de camerabeelden te delen in Opsporing Verzocht hoopt de politie meer duidelijkheid te krijgen.



Anoniem melden mag ook

Steeds vaker loopt de politie er tegen aan dat getuigen of betrokkenen niet naar de politie stappen. Soms willen ze niet, omdat ze zich zelf in criminele kringen bewegen, soms is het angst. Mensen die wel van dit wapengeweld af willen, maar niet durven. Er zijn echter manieren om anoniem informatie te delen. Meld Misdaad Anoniem is een aparte organisatie die informatie geanonimiseerd door geeft aan de politie. Zij zijn te bereiken via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Ook kun je vertrouwelijk melden via TCI, het Team Criminele Inlichtingen. Kijk voor meer informatie op https://www.politie.nl/themas/team-criminele-inlichtingen.html