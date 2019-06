Vuurwapen in beslag genomen bij preventief fouilleren

Rechercheurs die onderzoek doen naar de handel in wapens, agenten die huiszoekingen doen na een tip over wapenbezit. We zetten ons op alle mogelijke manieren in om wapenbezit, en daarmee schietincidenten, tegen te gaan. Preventief fouilleren is een belangrijk instrument binnen deze mix van maatregelen. Het haalt daadwerkelijk wapens van straat, maar heeft ook nog eens een preventieve werking. Bij preventief fouilleeracties mag de politie personen in een speciaal daartoe aangewezen gebied fouilleren. Dat betekent het doorzoeken van kleding en/of vervoermiddelen. De gebieden waar binnen het preventief fouilleren is toegestaan worden aangewezen door de burgemeester.