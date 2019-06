Auto gecrasht na tanken zonder betalen

Agenten zijn op zoek gegaan naar het voertuig waarvan het kenteken bekend was. De auto reed richting Bergen op Zoom. Verschillende politie-eenheden hebben post gevat op viaducten over de A58 en troffen het voertuig aan. De bestuurder kreeg een stopteken ter hoogte van Bergen op Zoom Noord. De bestuurder reed de afrit af en ging bij de verkeerslichten de Randweg Noord op. Daar, vermoedelijk door de hoge snelheid en het natte wegdek, raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en crashte het voertuig in de berm.

Alle drie de inzittenden konden op eigen kracht de auto verlaten en zijn aangehouden door de politie. Het gaat om drie jongens. Een is 18 jaar en komt uit Amsterdam, de andere twee zijn 17 jaar en afkomstig uit Bergen op Zoom en Middelburg. De verdachten uit Amsterdam en Middelburg zijn overgebracht naar een politiecellencomplex waar zij worden gehoord. De jongen uit Bergen op Zoom is door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, mogelijk heeft hij toch verwondingen overgehouden aan het ongeval. Hij zal op een later tijdstip gehoord worden over de zaak.