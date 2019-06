Dodelijke aanrijding A58 thv Rucphen

Verkeersspecialisten van de politie onderzoeken het ongeval. Op dit moment is op de snelweg A58 een rijstrook afgesloten voor dit onderzoek. Dit gaat zeker nog enkele uren in beslag nemen. De ochtendspits zal er hinder van ondervinden, het advies is om rekening te houden met een langere reistijd dan normaal.

Om duidelijk te krijgen wat er is gebeurd hoopt de politie te kunnen spreken met een vrachtwagenchauffeur die het ongeval (mogelijk) heeft zien gebeuren. Hij heeft de chauffeur van de betrokken vrachtwagen erop geattendeerd dat hij een aanrijding had gehad. De chauffeur die getuige is geweest wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via Whatsapp (06-12207006)

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend, ook onderzoekt de politie de identiteit van de overleden persoon nog. Daarna zal de familie van het slachtoffer in kennis worden gesteld. Tot die tijd doen we nog geen mededelingen over de identiteit van het slachtoffer.